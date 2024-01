“Stop di Eni alla produzione di biocarburanti da olio di palma? Li ha importati fino al 2023” | l’inchiesta dell’ong Transport & Environment

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “NelEni azzererà ladidadie Pfad (Palm Fatty Acid Distillate)”, il distillato di acidi grassi dell’, tra i suoi derivati. Prima dell’assemblea societaria di maggio 2020, l’azienda rispondeva così all’azionariato critico ma, stando a un’indagine di, Eni ha fatto affidamento su importazioni regolari di prodotti a base didi, in particolare di Pfad, per tutto ile certamentea novembre. Almeno otto navi cisterna hanno trasportato dall’Indonesia all’Italia Pfad destinato alle raffinerie per essere trasformato in biodiesel. Eni, contattata da T;E prima ...

No, non c'era la musichetta della Champions League - ta ta ta ta taatatààà the chaaampions - ma loro, magicamente, la sentivano lo stesso perché ... (liberoquotidiano)

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “La premier Meloni vuole trasformare l’Africa in un gasdotto per Italia e Europa e alterare milioni di terreni agricoli in coltivazioni per biocarburanti, in aree come Rwan ...RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Si scrive piano Mattei ma si legge Piano Eni-Meloni, il tentativo di portare l’Italia ad avere un ruolo, predatorio, nello sfruttamento delle risorse naturali africane. Domeni ...L'azione dà il via alla campagna "Stop vel-Eni" che invita, appunto, a boicottare la multinazionale. «È un'azienda fossile che vuole costruire un grandissimo inceneritore per bruciare fanghi ...