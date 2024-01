Statali | aumenti medi da 180 euro | le simulazioni Partono i rinnovi | si comincia dalla Sanità

La manovra di Bilancio ha stanziato circa 8 miliardi per i contratti dei dipendenti statali, mentre gli enti locali dovranno ...anche in modo da stabilire con esattezza quali saranno gli aumenti medi ...La direttiva contiene le linee guida per i nuovi accordi: dalla formazione di almeno 24 ore annue (in orario di lavoro), alle valutazioni per far emergere il merito, fino agli aumenti previsti in bust ...Aumento degli stipendi degli statali legato ai risultati: ecco le nuove regole per avere buste paga più alte con nuovo Ccnl 2024 Come funziona l'aumento degli stipendi degli statali basato sui ...