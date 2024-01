“Stasera c’è Cattelan…su Rai2” | gli ospiti del 30 e 31 gennaio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

In onda su Rai 2 Alessandro Cattelan torna questa settimana con due nuove puntate di "c'è", il late night show della RAI, in onda in seconda serata martedì 30 e mercoledì 31. Martedì 30Alessandro Cattelan ospiterà Francesca Michielin, Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles ed Elisa De Marco (Elisa True Crime). Nella seconda puntata, che andrà in onda mercoledì 31, saranno presenti invece Javier Zanetti, Alba Parietti, Pino Insegno e Vasco Brondi. Leggi anche: Viva Rai 2, Fiorello lancia l'assist a Cattelan per Sanremo Durante il programma verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks.