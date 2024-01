Sta facendo buoni progressi E Kate lascia l’ospedale

Maschio, adulto, bianco. Da secoli , è l’identikit del filosofo. Le donne laureate in filosofia? Pochissime e tagliate fuori dagli atenei e dai ... (iodonna)

“L’ Italia brilla luminosamente! Stanno facendo la storia, sono il primo Paese ad aver vinto più di 10 medaglie in una singola edizione dei Giochi ... (sportface)

“La Principessa di Galles è tornata a casa a Windsor per proseguire nel recupero dall’operazione , e sta facendo buoni progressi. Il Principe e la ... (ilfattoquotidiano)

La principessa “sta facendo buoni progressi”, dicono le fonti, ma sembra proprio che il periodo di recupero durerà circa due mesi, come annunciato dal Palazzo reale. Al momento sembra improbabile che ..."Vlasic è migliorato" assicura Juric “Come modo di giocare non è cambiato niente rispetto a prima. Sta facendo sempre le stesse cose, anzi adesso lo abbiamo, diciamo, normalizzato un po’. Abbiamo ...Un portavoce ha affermato che la moglie del principe William sta "facendo buoni progressi" Kate Middleton è stata dimessa dall’ospedale dove era stata ricoverata per un intervento all’addome. La ...