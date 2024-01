Sportello genitori e adolescenti | «Separati in casa | per quanto tempo si può reggere?»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Buongiorno, sono Elisa, mamma di due bambini di 8 e 10 anni. Non sono ancorama ho bisogno di un suo parere lo stesso. Da un anno viviamoincon il mio marito. Dopo che ho per tanti anni cercato di salvare il nostro matrimonio, senza che il mio marito si impegnasse minimamente (per mantenere viva la coppia proponevo per esempio a volte di uscire da soli senza i bimbi ma lui preferiva di non lasciarli mai ai nonni o ai babysitter), l’anno scorso mi sono innamorata di un signore che ho conosciuto in un corso di lavoro. ...