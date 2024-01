Sport in tv oggi lunedì 29 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si riparte. Ancora una giornata di, ancora unche riapre il contesto delle emozioni da vivere. Il tutto dopo una settimana che ha già regalato all’Italia quello che può essere uno dei trionfi dell’anno, il successo di Jannik Sinner agli Australian Open 2024. Il tennis non si ferma, ad ogni modo, mai, in particolar modo con il prosieguo dei nuovi tornei ATP e WTA della settimana. In particolare, quest’a Linz, in Austria, scendono in campo Martina Trevisan e Jasmine Paolini a livello di tabellone principale. Spazio però anche alle Olimpiadi Invernali Giovanili, che seguitano a farsi largo nel calendario internazionale. C’è anche tanto calcio, ma anche una piccola fetta di NBA si lascia guardare. All’atto pratico,sempre, si tratta di una sorta di ripartenza. Di seguito la ...