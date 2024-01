Sport | Campo Scuola “Cino Cini” | conclusi i lavori di riqualificazione della tribuna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pisa, 29 gennaio 2024. Proseguono gli interventi al”, in via Atleti Azzurri Pisani, al termine dei quali l’impiantoivo risulterà completamente riqualificato grazie ad un investimento complessivo di 622mila euro. Dopo la ristrutturazione e l’adeguamentopista di atletica, il rifacimento delle pedane per il salto in lungo, il salto in alto, il salto con l’asta e il lancio del giavellotto, e il ripristino dei locali spogliatoio, nei giorni scorsi sono terminati iper lacoperta. “Manca più poco e latotale dell’impianto sarà finalmente completata – dichiara il vice sindaco con delega all’edilizia ...