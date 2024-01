Spettacolo | divertimento e adrenalina | apre a Roma la prima pista di go-kart elettrici

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Continua il nostro viaggio alla scoperta di storie e curiosità die del Lazio. Oggi siamo nella Capitale d’Italia e parleremo di qualcosa che ha a che fare con lo sport e con i go-. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio di cosa si tratta. Go-– ilcorrieredellacitta.comladi go-indoor al The Village Parco de’ Medici. Una scarica dinel rispetto dell’ambiente. Le altre piste ae nel Lazio per i go-Una domanda che chi vive nel Lazio si può fare è la seguente: dove si trovano le altre piste di go-e nel Lazio? Allora proviamo a dirvelo noi. Scopriamolo insieme. Qui di ...

Un teatro che si apre alla città e a tutta la regione per condividere un momento di divertimento e riflessione con i più celebri personaggi ideati da Paolo Villaggio. In occasione del debutto genovese ...Sei carri allegorici e 400 maschere per la parata inaugurale di quest’anno. Divertimento, ma anche riflessioni su condizione della donna e vizi della società. Applausi, stupore e colori. Il grande ...West Bromwich-Wolverhampton finisce nel caos. La partita di Fa Cup ha offerto spettacolo e divertimento per i tifosi, ma solo fino al 78'. A quel minuto, infatti, è arrivata la rete del 2-0 definitivo ...