Speed skating | Ghiotto secondo e Malfatti quinto sui 5000 Lollobrigida sesta nella mass start | Bosa decimo sui 1000

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Allo Utah Olympic Oval di Salt Lake City, negli USA, si chiude la quinta tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di: per l’Italia arriva il podio numero 13 della stagione sul circuito maggiore, griffato da Davidesuimetri con il crono di 6:04.23, nuovo record italiano. L’azzurro cancella il tempo di 6:06.06 fatto segnare da Enrico Fabris il 12 dicembre 2009. Neimetri maschili il neerlandese Patrick Roest vince in 6:02.98, precedendo Davidecon il crono di 6:04.23, a 1.25, mentre il canadese Ted-Jan Bloemen è terzo in 6:06.88, a 3.90.posto per Michele, che firma il nuovo primato personale in 6:10.97 (precedente 6:15.06), chiudendo a 7.99. In ...