Speciale San Valentino | parola d’ordine condivisione! Il regalo perfetto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ilda condividere con il partner è un trend in forte crescita. Tra le proposte beauty ecco l’idea perfetta per la coppia LeLang Skincare propone per questo San2024 il kit di maschere viso monouso rigeneranti Elyx Performance Mask che stimolano fortemente la produzione di collagene, rigenerano e riparano in profondità la pelle illuminandola, ossigenandola e contrastando lo stress ossidativo. Una per ognuno, da ripetere a distanza di un mese. Per duplicare effetti, benefici e tempo insieme. Elyx Performance Mask è infatti disponibile in una confezione da 4 maschere monouso: ogni bustina contiene 15 ml di puro siero a base succo di Aloe Vera Biologica, Bava di Lumaca, Estratto Enzimatico di Bava di Lumaca e tre differenti tipi di Acido Ialuronico. Con la sua formula concentrata Elyx Performance agisce da vero trattamento per la ...