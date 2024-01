Spalletti vince la Panchina d’Oro | “Ringrazio tutta la città di Napoli | ora sono in paradiso”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il tecnico toscano premiato a Coverciano, è lui il migliore allenatore d’Italia per la stagione 2022/2023. Lucianoè il miglior allenatore della Serie A per la stagione 2022/2023. E come poteva essere altrimenti, d’altronde. La vittoria dello scudetto sulladeldopo 33 anni è il sigillo ad una stagione clamorosa. Un dominio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Oggi a Coverciano è andata in scena la premi azione per la 32ª edizione della panchina d’oro per celebrare i migliori allenatori dei campionasti. Il ... (calcioweb.eu)

La panchina d'oro per la stagione 2022/2023 se l'aggiudica Luciano Spalletti che nell'ultimo anno è riuscito a conquistare lo storico scudetto col Napoli. Per l'allenatore toscano si tratta del ...SERIE A: 61 i votanti. terzo Pioli con 3 voti, Inzaghi 6 mentre vince la Panchina d'oro con 42 voti il ct Luciano Spalletti per lo scudetto con il Napoli: "I miei ringraziamenti vanno a tutta la città ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...