Spalletti | “Scudetto? Commosso al ricordo | Napoli ha dimostrato una cosa importante”

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e lo Scudetto dopo l'assegnazione della Panchina d'oro

" Tra i premiati c'è, ovviamente, Luciano Spalletti, vincitore dell'ultimo Scudetto con il Napoli e ora allenatore della Nazionale italiana. Dopo aver ricevuto il suo titolo, si è soffermato su diversi ...

diverse da quelle di Spalletti e per questo più difficili da infondere alla squadra. La qualità dei calciatori, però, non è in discussione: non si vince uno scudetto per caso, e soprattutto non lo si ...

Il successo di Spalletti è attribuibile non solo allo scudetto conquistato con il Napoli, ma anche alle significative affermazioni con la Nazionale Italiana, fondamentali per il raggiungimento degli ...