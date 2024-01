Spalletti | «Inter-Juventus partita di ‘sangue’! Occorrerà una cosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Luciano, CT della Nazionale Italiana e fresco vincitore della Panchina d’Oro davanti a Simone Inzaghi, ha detto la sua anche su. COMBATTUTA ? Lucianoa Coverciano ha risposto a Sport Mediaset alla domanda su: «Me l’aspetto bella, di quelle che ‘fanno sangue‘. Sarà una gara in cuiavere il coraggio di ribaltare ogni pensiero che hai, per cercare di ribaltare il risultato. Ricordo che quando ho iniziato ad allenare c’erano partite che mi incutevano timore e apprensione, quindi pensavo innanzitutto a come tutelarmi e difendermi, come compattare la squadra per frenare chi ti avrebbe attaccato. Ora la penso diversamente e contro l’Inghilterra ho cercato di dimostrarlo, abbiamo perso ma non sono andato lì a subire, ...