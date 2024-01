Spal | una notte da incubo Esplode la contestazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La Juventus Next Gen espugna il Mazza affondando ladavanti agli occhi del presidente Tacopina e del nuovo socio Follano. I bianconeri dominano i primi 25 minuti andando a segno con Guerra e Damiani. I biancazzurri riaprono la gara con Rabbi e sfiorano a più riprese il pareggio, ma nel finale Cerri firma il tris riservando l’ennesima delusione al popololino. Un ko pesantissimo, che allontana il sestultimo posto che significa salvezza senza passare per i playout (Vis Pesaro e Ancona sono a +4) e avvicina pericolosamente il fanalino Fermana (a -4). Mister Colucci compie una serie di scelte sorprendenti, innanzitutto puntando tra i pali sul debuttante Galeotti. Al centro della difesa Peda alza bandiera bianca a causa di una contrattura: al suo posto, spazio a Valentini. In linea mediana Buchel esordisce in cabina di regia, con Maistro – ...

