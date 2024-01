Spaccio a Roma | ondata di arresti | in manette 17 pusher

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Proseguono i controlli dei carabinieri ae provincia. Questa volta l’attenzione dei militari si è concentrata principalmente a Tor Bella Monaca e al Quarticciolo. Le operazioni hanno portato all’arresto di ben 17 persone e al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti – tra cocaina, crack, marijuana e hashish. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa è successo. I controlli antidroga dei carabinieri a– ilcorrieredellacitta.comFari puntati asulle note piazze didi via dell’Archeologia, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove i carabinieri in tre distinte attività antidroga, hanno arrestato ben cinque persone. Cosa è successo aInsono finit, una coppia di 57enni, trovati in possesso di ingenti quantità di droga, tra cui ben 31 grammi di ...