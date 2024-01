Spacciava cocaina ai domiciliari | arrestato 36enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La Polizia di Stato haun tarantino di 36 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. La costante attività antidroga dei Falchi della Squadra Mobile ha permesso di raccogliere indizia utili a ritenere che un giovane, già noto alle Forze di Polizia per specifici precedenti in materia di spaccio ed attualmente in regime degli arresti, aveva ripreso la sua illecita attività concentrandola soprattutto nella tarda serata e nei fine settimana ed avendo come base un appartamento sito al piano terra di via Fiume. Dopo aver acquisito gli elementi utili a delineare la presunta illecita attività, i poliziotti hanno intensificato i servizi di appostamento, annotando i numerosi incontri che il 33enne sospettato avrebbe avuto con i suoi potenziali acquirenti. Avendo ...