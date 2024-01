Sostegno per i ragazzi A Fermo in cerca di futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sono i figli di nessuno, storie sperdute che arrivano e cheno. La provincia diè nelle Marche quella che accoglie il maggior numero di stranieri minori non accompagnati, se n’è parlato nei giorni scorsi nel corso di un incontro organizzato dall’associazione Famiglie adottive insieme con altre realtà del volontariato del territorio, il Csv e l’ordine degli avvocati, per capire lo stato dell’arte e la situazione nel nostro territorio. Territorio accogliente, si è detto, con evidenti difficoltà però a gestire realtà tanto complesse, come ha sottolineato il sindaco Paolo Calcinaro: "Fino al 2017 quando arrivavano nel nostro territorio erano un fulmine a ciel sereno, ti pesavano sul bilancio. Oggi sono a carico dello Stato ma i primi ad essere contattati siamo noi amministratori e la Prefettura e poi sono storie che vanno ...