Soru bombarda la Schlein | “Arrogante e senza progetto In Sardegna partito mai nato”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Non mi fido del Pd, figuriamoci se mi fido dei 5 Stelle. Il Pd ine in Sicilia non è mai“. Siluri su siluri lancia Re, dopo il divorzio dal su omai ex. Candidato “in solitaria” – contro il Pd- alla guida della Regione dove il suo ormai exgli ha preferito la grillina Todde, l’ex goverre fa una disamina impietosa sul Pd e la segreteria” . Il pasticcio creato dalla segretaria nell’isola – dove si voterà in primavera- è il simbolo, a suo dire, di uno sfascio dem che- allo stato attuale delle defezioni eccellenti che si sono susseguite – rispecchia uno sbandamento non solo isolano. Il caso della consigliera Bigon che in Veneto è stata allontanata ...

