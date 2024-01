Sono stato aggredito in mezzo alla strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’ambulanza è arrivata in codice rosso, per la richiesta d’intervento urgente, con un ferito sanguinante in, vittima di un’aggressione. Sul posto, lungo l’ex Statale 35 dei Giovi a Cava Manara, vicinofarmacia,intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pavia, quando era circa l’una tra sabato e ieri. I soccorsi sanitari hanno poi trasportato al pronto soccorso del San Matteo di Pavia, con l’ambulanza in codice giallo, un 42enne con ferita all’arcata sopraccigliare: le sue condizioni non erano gravi. Era però in evidentedi ebbrezza alcolica. Ha detto di essere, senza però essere in grado di fornire altri elementi sulla presunta aggressione, che potrebbe in realtà essere una conseguenza dellodi ubriachezza. S.Z.