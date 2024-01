Sondaggi politici elettorali oggi 29 gennaio 2024 | il limite del 30 km h divide gli italiani | chi lo ha sperimentato è favorevole

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 gennaio 2024)29divisi suldei 30 chilometri orari in città. È quanto emerge dalo realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera, dopo le polemiche per la decisione di Bologna di estendere ilsia al centro che in periferia. In totale, il 41 percento approva la scelta di ridurre diffusamente i limiti di velocità mentre il 43 percento è contrario la disapprova, con il 16 percento che non si esprime. Ma i consensi aumentano tra chi vive in comuni che già hannoila 30. In queste città il 52 percento degli intervistati è ...