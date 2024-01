Solo attacchi saltuari | l' assurda richiesta dell' Egitto ai ribelli Houthi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un tentativo di allentare la tensione nell'area. L'ha chiesto alla leadership dei milizianinello Yemen di ridurre glicontro le navi che attraversano il Mar Rosso. A rivelarlo è il giornale Al-Arabi Al-Jadid, che sottolinea il calo del traffico marittimo nel Canale di Suez e i danni economici che ne sono derivati. Secondo il giornale, aglil'avrebbe chiesto di non condurreregolari, ma. I miliziani yemeniti, però, avrebbero rifiutato. Allo stesso modo, prosegue il quotidiano arabo, Il Cairo ha mandato lo stesso messaggio a Teheran, al quale è stato chiesto di fare pressione sui miliziani yemeniti. «L'aumentoe attività deglipeggiorerà la crisi economica in ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 7 dicembre, in diretta. Mosca intensifica gli attacchi contro centrali elettriche e impianti ... (corriere)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 7 dicembre, in diretta. Mosca intensifica gli attacchi contro centrali elettriche e impianti ... (corriere)

“Cittadini stranieri e membri dell’Isis” L’attacco a Istanbul che si è verificato ieri, domenica 28 gennaio 2024, e ha portato alla morte di un uomo, ha sconvolto non solo la Turchia intera, ma anche ...Il tecnico di San Severo, che si è portato in ritiro due dubbi legati all'utilizzo o meno di Armellino in mediana e al solito ballottaggio in attacco tra Gori e Patierno, comunicherà solo questa ...Niente da fare per la Dinamo che perde 80-65 a Milano con la squadra di Messina che gira completamente il match negli ultimi 5 minuti del 3° quarto. Sassari arriva a + 8 al 24’ sul 45-53 con 16 punti ...