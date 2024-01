Soldi stanziati da Draghi e progetti già avviati da Eni | Enel | Cdp &Co Compendio del piano Mattei

il “Piano Mattei per l’Africa”, presentato come «un piano concreto di interventi strategici, concentrato su poche, fondamentali, priorità di medio e lungo periodo». Le priorità di intervento presentat ...Intervenendo ieri al Senato nei lavori di apertura della conferenza Italia-Africa la vicesegretaria generale dell’Onu Amina Mohammed ha ricordato come i leader mondiali abbiano quantificato in 500… Le ...Molti più dei 5,5 miliardi stanziati dall’Italia e solo dall’Italia: 3 presi dal “Fondo per il clima”, 2 da quello “per la Cooperazione e lo sviluppo”. Peraltro i soldi della cooperazione erano già ...