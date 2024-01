Soldati Usa uccisi | Iran nega responsabilità ma Biden | “Chiederemo conto a tutti i responsabili”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Progressi nella trattativa per gli ostaggi ma "è presto per un'intesa" L'respinge ogninell'attacco che ha ucciso treUsa e ferito altri 30 al confine tra Giordania e Siria. "nel momento e nel modo che sceglieremo", ha detto il presidente degli Stati Uniti Joeche

Non Hamas, non Hezbollah, non l’Iran. La principale minaccia per Israele oggi è la disperazione della Casa Bianca. Disperazione, perché la ... (nicolaporro)

L'attacco alla Torre 22 non resterà impuntito ha promesso il presidente Biden. I miliziani sciiti temono il peggio e non stanno aspettando di essere travolti dalla risposta Usa ...In questa edizione: Meloni: Piano Mattei 5,5 mld per l'Africa, Von der Leyen: Piano Mattei rafforza partnership, Hamas, ostaggi liberi se stop guerra, Soldati Usa uccisi, Iran nega coinvolgimento, ...Dal 7 ottobre a oggi le forze americane e le milizie filo-iraniane presenti in Iraq hanno compiuto diversi attacchi gli uni ai danni degli altri, ma il bombardamento di domenica 28 gennaio in cui ...