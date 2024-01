Sogno Gudmundsson per la Fiorentina Ma può partire solo ad una condizione

Albert Guðmundsson è il sogno del mercato invernale della Fiorentina ...la società ligure avrebbe in teoria le spalle coperte per un'eventuale uscita di Gudmundsson e così potrebbe arrivare un ...Barone e Pradè avrebbero infatti messo gli occhi su Albert Gudmundsson, fantasista del Genoa che ha fin qui messo a referto 9 reti in 20 gare di campionato oltre a 2 assist. COMPLESSO - Tuttavia, come ...E' il Torino il primo a sorridere nel turno che comincia alla Domus Arena: i granata rilanciano le ambizioni di Europa con la ...