Sla | da Ale&Franz a Bertolino il sostegno per Centro Nemo Milano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) - L’ospedale Niguarda trasformato per una sera in un grande teatro solidale. È successo ieri sera nei locali dell’accettazione del nosocomio in occasione dello spettacolo “Uno Slavadent alla Sla” per sostenere le attività di ricerca e cura delclinicodi

L’evento ha unito il talento della comicità milanese e l’eccellenza della cucina italiana per dare “uno schiaffo alla Sla”, proprio con quel modo di dire schietto e ironico del dialetto lombardo.Enrico Bertolino, Ale e Franz, Raul Cremona, i JaGa Pirates, 10 chef e altri artisti si uniscono a pazienti, autorità e volontari per sostenere la ricerca sulla SLA. Grande successo per l’evento ...Ballata per Vialli”, andato in scena lo scorso 8 gennaio al Teatro Carlo Felice di Genova, la Fondazione Vialli e Mauro potrà devolvere ai Centri Clinici NeMO 130.000 euro per la ricerca contro la Sla ...