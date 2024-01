Sky Sport Tennis | ATP 250 Montpellier | WTA 500 Austria e WTA 250 Thailand Open

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Skysarà sempre il canale di riferimento per gli appassionati di(anche su NOW e con ampie finestre su SkyUno), dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani ATP e WTA, oltre ai match più significativi. Ma i canali dedicati alquest’anno si moltiplicheranno: su Sky e NOW saranno infatti trasmesse tutte le partite di cui è prevista la copertura televisiva, grazie ai canali Sky251, 252, 253. Dal 2024, e per tutto l’anno, Skysarà sempre di più la Casa del, dove poter vivere le più belle sfide live dai sei continenti. Grazie a Sky(anche in streaming su NOW), Sky garantirà una copertura di altissimo ...