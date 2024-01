SKY – Il Napoli conferma Ostigard | il difensore norvegese resta al club azzurro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ilvuole tenere: Il, ilrespinge le offerte invernali. Le ultime notizie di mercato e le reazioni dei tifosi. NOTIZIE CALCIO. Una decisione importante è stata presa dalriguardo al futuro delLeo. Dopo le recenti voci di mercato e l’interesse da parte di altre squadre, ilavrebbe deciso di non cederedurante la finestra di trasferimento invernale. La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio di SKY Sport, che ha condiviso l’aggiornamento attraverso il suo profilo social. “verso la permanenza al ...

Domani il Napoli affronterà la Lazio all’Olimpico. Mazzarri però dovrà far fronte alle numerose assenze: tra squalificati e infortunati, mancheranno ... (ilnapolista)

Il Torino piomba su Ostigard , difensore del Napoli . Visti gli infortuni in difesa, il Torino sta pensando di prendere anche Ostigard dopo aver ... (ilnapolista)

E’ in programma domani, domenica 28 gennaio 2024 alle ore 18.00, la partita Lazio-Napoli . Il match, valido per la ventiduesima giornata del ... (ilcorrieredellacitta)

Tra poche ore il Napoli scende in campo all’Olimpico Contro la Lazio di Sarri. Mazzarri schiera in campo una squadra inedita a causa delle numerose ... (ilnapolista)

Pareggio a reti bianche tra Lazio e Napoli all ‘Olimpico’ di Roma. Analisi pagelle Sky e esordio Ngonge e Dendoncker per gli azzurri . La partita tra ... (napolipiu)

Il big match della 22esima giornata di Serie A delude le aspettative. All'Olimpico Lazio e Napoli si dividono la posta in palio pareggiando 0-0 in un partita con pochissime emozioni. La più importante ...NAPOLI - Leo Ostigard va verso la permanenza al Napoli: l'ottima prestazione nella partita di ieri sera contro la Lazio avrebbe convinto il club azzurro a decidere di non cedere il difensore norvegese ...Leo Skiri Ostigard, a dispetto di quanto si dice da diverse settimane ormai, corre veloce verso la permanenza al Napoli.