Skicross | Simone Deromedis guida i convocati azzurri nella prova casalinga di Alleghe in Coppa del Mondo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ieri è arrivata la prima vittoria della stagione (e della carriera) perdeldi: il campione delin carica è riuscito a sbloccarsi dopo una prima parte d’annata non eccezionale. L’azzurro è pronto a ripetersi: il massimo circuito internazionale si sposta infatti in Italia, ad, dove saranno in scena due gare tra venerdì 2 febbraio e sabato 3 febbraio. Oltre l’azzurro di punta, la squadra italiana avrà al via anche Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Yannick Gunsch. Il commento didopo la vittoria: “Mi sono tolto un bel sassolino dalla scarpa mi pesava un po’ non essere ancora riuscito a vincere. A maggior ragione dopo un avvio di stagione ...

