Skicross | Deromedis | “Mi sono tolto un bel sassolino dalla scarpa”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Simonesi gode il primo successo in Coppa del Mondo nello. L’azzurro ha vinto la tappa di St. Moritz 2024, con una grande prestazione: “Miun bel– confessa il ventitreenne delle Fiamme Gialle ai microfoni della FISI – mi pesava un po’ non essere ancora riuscito a vincere. A maggior ragione dopo un avvio di stagione abbastanza complicato, in cui ho faticato a trovare la migliore condizione. Ora mi sento meglio e a St. Moritzriuscito a muovermi come so fare, in pista. Anche se ho rischiato più del dovuto in semifinale: dopo una brutta partenzastato bravo a trovare un pertugio alla penultima curva per evitare l’eliminazione”. Lucido e determinato nel turno decisivo: “Non ...