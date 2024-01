Skeleton | la Coppa del Mondo a Sigulda | in palio anche gli Europei I convocati dell’Italia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dalla Norvegia alla Lettonia: ladeldivola a, dove venerdì 2 febbraio andranno in scena le prove maschili e femminili, validecome Campionati. In casa Italia, insieme ai tecnici Andrea Gallina e Wilfried Schneider, sono sei gli atleti azzurri che saranno protagonisti della manifestazione che mette inle medaglie continentali. Tra gli uomini spazio a Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari e Manuel Schwarzer, con soprattutto il vice campione delche deve riscattare una prova tutt’altro che eccellente a Lillehammer. Al femminile presenti Valentina Margaglio, Alessandra Fumagalli ed Alessia Crippa, con Margaglio che al momento è nella top-3 della classifica die vuole conservare il ...

St. Moritz – Lo Skeleton festeggia la gloria in Coppa del Mondo . Ed è la prima volta per l’Italia e l’Italia celebra la prima vittoria della storia, ... (ilfaroonline)

SPORT INVERNALI - La sedicesima settimana della stagione su neve e ghiaccio prevede 64 eventi di Coppa del Mondo spalmati su dieci sport: sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, ... Lasciata Lillehammer, la Coppa del Mondo fa tappa a Sigulda, in Lettonia, dove venerdì 2 febbraio sono in programma le due prove valide anche come Campionato Europeo.