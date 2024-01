(Di lunedì 29 gennaio 2024) Le corsieviali alberati, l’ingressounoe le stanze di degenzacolorate camerette. È questo il concetto creativo che guiderà l’allestimento deglidell’area pediatrica deldi, che sarà ultimato entro il 2024. Il progetto è stato realizzato da Novembre Studio, vincitore del bando promosso e finanziato da Fondazione De Marchi, per realizzare nell’ospedale milanese «ildipiù bello e accogliente del mondo». ...

Skatepark, maxi schermi interattivi e spazi dedicati allo smartworking per i genitori: il reparto di pediatria del nuovo Policlinico di Milano cercherà di far sentire i piccoli pazienti come a casa ...