Siria | base Usa bombardata da forze filo-Iran

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gennaio 2024 - Una delle basi militari Usa inè stata presa di mira poco fa da razzi sparati daiane che operano trae Iraq. Lo riferisce in un comunicato la Resistenza islamica in Iraq, una sigla che riunisce le milizie iracheneiane. Secondo la rivendicazione, è stata colpita lamilitare Usa di al Omar che si trova nei pressi dell'omonimo giacimento petrolifero nella regionena di Dayr az Zor vicino al confine con l'Iraq.

Lo riferisce in un comunicato la Resistenza islamica in Iraq, una sigla che riunisce le milizie irachene filo-iraniane ...Il primo attacco rivendicato dalle milizie irachene Al-Muqawama risale al 17 ottobre scorso, quando alcuni droni Qasef-2 K colpirono la base aerea di Harir nel Kurdistan ...contro le forze ...Teheran smentisce di essere coinvolto nell'attacco di droni costato la vita ieri a tre soldati statunitensi in Giordania, la loro morte segna una linea rossa nel limite all'escalation in cui gli Usa e ...