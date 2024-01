Siria | 6 morti in raid aereo Israele su base filo iraniani

(Di lunedì 29 gennaio 2024) E' di almeno seiil bilancio delattribuito ae compiuto contro una presuntadi milizianialla periferia di Damasco. Lo riferiscono fonti locali in. In precedenza l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in, che si avvale sul terreno di una fitta rete di informatori, ha riferito che una postazione dei pasdarane dei loro alleati libanesi Hezbollah è stata presa di mira da unisraeliano nel quartiere di Sayyda Zaynab, alla periferia sud-est di Damasco,

Il ministro degli Esteri iracheno ha richiama to il suo rappresentante diplomatico a Teheran , Nassir Abdel Mohsen, 'per consultazioni nel contesto ... (247.libero)

E' di almeno sei morti il bilancio del raid aereo attribuito a Israele e compiuto contro una presunta base di miliziani filo-iraniani alla periferia di Damasco. Lo riferiscono fonti locali in Siria.La tensione in Medio Oriente è in aumento dopo un attacco con droni su una base USA in Giordania, al confine con la Siria, che ha causato la morte di tre soldati americani.sono morti tre militari Usa, mentre altri 32 sono rimasti feriti: per otto è stata necessaria l’evacuazione. Dei 160 attacchi messi a segno dopo il 7 ottobre contro obiettivi Usa dalle milizie filo ...