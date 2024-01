Sinner torna in Italia | giovedì al Quirinale da Mattarella

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) – Jannik, fresco vincitore degli Australian Open 2024, sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio1 febbraio con gli altri azzurri che hanno conquistato la Coppa Davis alla fine dello scorso anno. Il 22enne altoatesino, che ieri ha battuto il russo Daniil Medvedev nella finale a Melbourne, dopo la partenza dall’Australia arriverà a Roma domani intorno all’ora di pranzo e nel tardo pomeriggio potrebbe avere impegni istituzionali, non aperti al pubblico e alla stampa, che incontrerà il giorno successivo intorno alle 15 e al termine realizzerà uno shooting fotografico (non aperto al pubblico e alla stampa) in un luogo iconico della Capitale.alle 16 confermata la visita e l’incontro alcon il resto della squadra che ha vinto la Coppa Davis, nel quale parlerà insieme al presidente della Fitp Angelo Binaghi alla presenza del Capo dello Stato Sergio. L'articolo proviene daSera.