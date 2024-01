Sinner snobba Sanremo ma Amadeus non si arrende e lo invita ufficialmente al Festival | “Non devi cantare né ballare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dopo che Jannikha ‘chiuso la porta’ ad un’ospitata celebrativa aha tentato il tutto per tutto ponendogli un invito ufficiale. “Conoscendomi io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato… lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io”, aveva dichiaratopoco dopo la storica vittoria agli Australian Open. La proposta di partecipazione da parte dial freschissimo campione è, in men che non si dica, rimbalzata su tutti i social: “Ciao a tutti dasi ama, Janniksi ama. Questo messaggio è per te, Jannik, sono qui per fartie pubblicamente l’invito a venire aldi“, ha dichiarato il direttore artistico. ...