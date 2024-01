Sinner si cancella dal torneo di Marsiglia | e i francesi non la prendono bene | «Ci snobba per festeggiare»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Janniksidall’Open 13 Provence, ilAtp 250 in programma adal 5 all’11 febbraio. Era prevedibile dopo le due intense settimane australiane condite dalla storica vittoria finale. In Francia i media danno praticamente per ufficiale il forfait.avrebbe chiamato Jean-Francois Caujolle, il direttore del, annunciando il no e “ndo” – scrivono in Francia – l’impegno preso a novembre perché sarà impegnato, al suo ritorno in Italia, in “festeggiamenti, incontri e altri obblighi mediatici” per diversi giorni. Al posto disarà chiamato Alexander Zverev. Il precedente dia Bercy Proprio a novembresi era ritirato dal Masters 100o di Bercy, dopo aver battuto ...