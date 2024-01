Sinner risveglia l’orgoglio di essere italiani Il sociologo | è il simbolo di un Paese che ha riscoperto i suoi ideali

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lo straordinario successo di Jannikdimostra che l’Italia che crede negli incrollabili valori di sempre e sulla tenacia nel perseguirli. Il boom del tennista alto-atesino è allora l’ultima conferma di unpronto a ritrovarsi e a fare quadrato intorno all’uomo, punto di riferimento e di “”. Ce lo dice, oltre all’exploit in campo del 22enne campione di Sesto Pusteria che ha dominato e avuto la meglio a Melbourne sui temibili avversari come Djokovic e Medvedev trionfando agli Australian Open, anche ildelle comunicazioni Mario Morcellini. L’esperto che, analizzando sotto il profilo dei risvolti sociali il significato dell’affermazione die la sua eco, ha non a caso commentato: «Glihanno bisogno di punti riferimento e ...