Sinner | quanto guadagna al mese il tennista? Lo stipendio da record di Jannik

(Adnkronos) – La vittoria negli Australian Open 2024 regala a Jannik Sinner il primo titolo in carriera in un torneo dello Slam e consente al ... ()

Sinner - quanto ha guadagnato agli Australian Open : il montepremi record

Un montepremi record per gli Australian Open. In totale 86,5 milioni di dollari Australiani. Non era mai accaduto prima. Una crescita del 13% ... (leggo)