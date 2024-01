Sinner | Pietrangeli | “Per battere i miei record gli servono due vite”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) – "Questo successo di Jannikva oltre lo sport. Vedere questo ragazzino vincere un torneo così importante come l'Australian Open ti dà una botta di allegria. Ora è presto per dire cosa sarà, ma il futuro è rosa per lui. E' un ragazzo umile, fa venire voglia di stargli vicino". Così il capitano

L'altoatesino diventa il terzo tennista azzurro di sempre (dopo Nicola Pietrangeli e lo stesso Panatta) a conquistare un titolo Major. Sinner ha battuto Madvedev 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3. Dall'inizio ...Lo vogliono a tutti a costi a Sanremo, ma Jannik Sinner ha messo tutti in guardia: ballare e contare non sono il mio forte, ha detto sorridendo. A conferma arriva la story pubblicata su Instagram da ...