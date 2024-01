Sinner | parla l’ex tecnico Andrea Spizzica | “Se diventerà il numero 1 al mondo? Virtualmente già lo è”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Le prime palle le scambiò con il maestro del suo paese: d’inverno era maestro di sci, d’estate istruttore di tennis. Finché poi non arrivò nella nostra scuola tennis a otto anni, col suo storico maestro di Brunico Heribert Mayr. La prima volta che lo vidi a 8 anni, vidi questo ragazzino coordinato, ma un bambino come tanti altri, che però aveva questi occhi così felici di giocare e questo grande sorriso che ha mantenuto anche successivamente. Aveva già un grande piacere di giocare a tennis”. Lo ha detto ai microfoni di di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1federale e uno dei primissimi allenatori di Jannik, che ha seguito fino ai 14 anni, in un momento in cui l’azzurro ha dovuto prendere una strada nella vita: “Uno sport che ha coltivato in Alto Adige, in zone che non sono cittadine. I ...