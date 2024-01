Sinner oltre Agassi | libero di scegliere il tennis

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Suonerà retorico, e forse lo è. Ma vale la pena soffermarsi su un pezzetto del discorso post partita di Jannik, quando parla dei genitori altoatesini, dediti alla gestione di un rifugio in montagna, ora sommersi dai meno 20 gradi centigradi mentre lui fa avanti e indietro per il campo degli Australian Open portando a casa il primo torneo del Grande Slam. Senza mostrare grande commozione generale, come se avesse appena vinto la Coppa del Nonno all’oratorio di Cinisello Balsamo,ha ringraziato babbo e mamma “perché mi hanno sempre permesso di”. Mai una pressione. Mai l’obbligo dile racchette al posto di “altri sport”. In sintesi: “Auguro a tutti i bambini di avere quella libertà che ho avuto io. Non ho molto altro da dire”. Fine. Testa già al prossimo torneo. “Auguro a tutti di avere ...