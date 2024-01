Sinner Non ho dormito molto | raggiunto un traguardo incredibile

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il re degli Australian Open: "Contento di far parte della nuova generazione" MELBOURNE (AUSTRALIA) - "Non ho, ma è bellissimo essere qui, in questa splendida giornata, per celebrare unassieme al mio team". Il day after di Jannikinizia con un so

Non solo la Rai non ha comprato i diritti della finale degli Australian Open, ma non ha inviato nemmeno un giornalista a seguire la possibile ... (ilnapolista)

Melbourne, 29 gen. -(Adnkronos) - “Non ho dormito molto, ma è bellissimo essere qui - in questa splendida giornata - per celebrare un traguardo incredibile, raggiunto assieme al mio team”. Così Jannik ...Osservando l’analisi in trend per interazioni, se da un lato si osserva come il conversato sugli “Australian Open” sia sempre stato presente sui social dal 7 gennaio in poi; Sinner diventa ...Siamo poi giunti al livello di saturazione dei soci, non si vedono più dimissionari da un anno all'altro, l'occupazione dei campi supera addirittura il 98%. Ma credo si debba andare oltre Sinner, ...