Sinner | Meloni | “Impresa memorabile”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Jannikscrive oggi una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta, l’Italia conquista lo slam australiano. Un’degna di un vero campione”. Lo scrive la premier Giorgiain un tweet. “Formidabile!! Ma una parte fondamentale della meravigliosa vittoria di Jannikagli Australian Open sta in questa immagine: i sentimenti, l’abbraccio, la riconoscenza, la squadra, la famiglia, i valori! Insieme al talento e alla tenacia, il valore dell’umiltà, dell’educazione, della gentilezza, della semplicità e della riconoscenza”. Così il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi su X. Il ministro ha postato insieme al messaggio l’abbraccio di tutto il team condopo la vittoria. “E, anche dopo questo incredibile ...

tutti pazzi per Sinner . I social sono un susseguirsi di post, messaggi, foto di complimenti per l'altoatesino dopo la vittoria agli Australian Open. ... (feedpress.me)

tutti pazzi per Sinner . I social sono un susseguirsi di post, messaggi, foto di complimenti per l'altoatesino dopo la vittoria agli Australian Open. ... (feedpress.me)

In Finlandia l'ex primo ministro Alexander Stubb ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali, ma non ha raggiunto il 50% delle preferenze. Dovràquindi affrontare il secondo classificato, l'ex ...Jannik Sinner ha vinto il suo primo Slam, e siamo solo all’inizio. Il suo debutto negli albi d’oro dei 4 tornei Major non poteva essere più bello: al quinto set, in rimonta a tratti disperata, dopo av ...Quarantotto anni dopo: Sinner. Quando Panatta vinse al Roland Garros era un’altra Italia: Giorgia Meloni non era ancora nata, era presidente del consiglio Aldo Moro, in attesa dell’eterno ritorno di ...