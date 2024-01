Sinner | “La mia vita non cambia E su Sanremo…”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Jannikin un’intervista al ‘Corriere della Sera’ rivive gli anni che hanno preceduto la vittoria del suo primo Slam. E poi suIl primo pensiero disubito dopo la vittoria degli Australian Open è andato ai genitori. E in un’intervista al Corriere della Sera il numero uno azzurro ripercorre il suo percorso che l’ha portato a conquistare il primo Slam: “Ho lasciato casa a soli 13 anni e sono stato costretto a crescere velocemente“.al Corriere della Sera si racconta – Notizie.com – © AnsaUna esperienza che l’ha fatto diventare ildi oggi, ma ora Jannik è pronto a recuperare i giorni e il tempo perso con i suoi genitori. Il padre in questi ultimi mesi sta seguendo passo dopo passo il figlio. Una presenza che sta dando maggiore sicurezza e serenità allo stesso tennista e ...

Melbourne, 29 gen. (askanews) - Sinner ha fatto la storia vincendo gli Australian Open dopo aver battuto il russo Medvedev. Nel tennis italiano un uomo non vinceva uno slam da 48 anni, con Adriano Pan ...Ero e resto Jannik", racconta Sinner, che non ha alcuna voglia di cedere alle lusinghe ...il tennis rimarrà la cosa più importante nella mia vita. Adesso mi riposo qualche giorno e poi torno in campo ...L'ultimo italiano a trionfare in uno Slam: "La mia vittoria di Parigi del 1976 è lontana ...sa analizzare meglio di molti altri lo straordinario successo di Jannik Sinner. Con una certezza: "È il ...