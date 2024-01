Sinner | “Il mio modello è Federer L’importante è affrontare tutto col sorriso” VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pubblicato il 29 Gennaio, 2024 “Il mio, ma ho ancora molto da fare”. Il giorno dopo il suo primo Slam, Janniksi gode il sole di Melbourne, e prova a realizzare “quello che ho fatto, solo ora ci riesco”. Il day after del più giovane vincitore degli Australian Open dal primo titolo di Djokovic è una festa con la coppa al Royal Botanical Garden di Melbourne. “I 10 titoli di Djokovic? Non ci penso, lui è di un’altra serie – dice – Penso che ho ancora molto da fare. Il mioè sempre stato, non solo per la sua classe ma per il modo di porgersi:è circondarsi delle persone migliori ecol”. Il Papa: “Complimenti all’Italia per la vittoria di ...