Sinner | “Il grazie più grande ai miei genitori”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Jannikfa la storia del tennis italiano e vince il primo Slam in carriera a 22 anni. Battuto nella finale degli Australian Open il russo Medvedev dopo una battaglia di quasi 4h di gioco: 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 il punteggio finale. L'azzurro ci mette un po' a carburare, poi, complice anche un po' la stanchezza dell'avversario sale in cattedra e scrive la storia. E' il terzo italiano dopo Pietrangeli e Panatta a vincere un titolo Slam nel singolare maschile, che mancava dal 1976. Mai nessun italiano si era imposto a Melbourne: per Jannik è l'11° trionfo della carriera, sicuramente il più importanteIl primo set vola via in 36' con Medvedev che piazza il break al terzo ed al nono gioco.contratto. Al terzo gioco Medvedev spinge in risposta e costringe l'azzurro a un paio di errori con dritto e rovescio per lo 0-30. Le prime tre palle break ...