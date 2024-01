Sinner il giorno dopo la vittoria agli Australian Open | «Ho dormito poco | sto realizzando solo ora Il mio modello? Federer»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ventidue anni e il sorriso più largo del mondo. Sono passate 24 ore dallain finalecontro il russo Daniil Medvedev, troppoper comprendere appieno l’impresa. Anche per il suo protagonista, Jannik, che a Melbourne in 4 ore di gioco ha ribaltato due set di svantaggio all’avversario prima di stendersi sul campo blu per assaporare la. Al Royal Botanical Garden l’altoatesino mostra la coppa, risponde ai cronisti e ammette: «Ho, ma è una grande emozione realizzare pian piano quello che ho fatto». È il più giovane a vincere in Australia dal 2008, quando l’allora 21enne Novak Djokovic vinse il trofeo per la prima volta, la prima di dieci. «Onestamente non ci penso a ...