Sinner fa smash anche in rete | 11 milioni di interazioni per vittoria Australian Open

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ladi Jannikaglimanda in estasi i social, dove sul tema si sono registrate oltre 11di. È quanto emerge da un’analisi realizzata da SocialData in esclusiva per Adnkronos all'indomani del trionfo dell'atleta altoatesino. Nel periodo oggetto dell’analisi (23-29 gennaio 2024), il successo del tennista agli

La vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open manda in estasi i social, dove sul tema si sono registrate oltre 11 milioni di interazioni. È quanto emerge da un’analisi realizzata da SocialData in ...Il primo punto era di Sinner che, dopo un diritto steccato sul 15-15, si sentiva dire dal suo box: “Mostrami quello che hai”. L’italiano rispondeva prima aggiudicandosi lo scambio più lungo della ...Lo smash, che lo fece piangere con Altmaier a Parigi, non sarà mai il colpo migliore, ma non fa più paura. Adesso a rete Sinner è più sicuro. Il back di rovescio fino a un paio d’anni fa era un colpo ...