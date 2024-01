Sinner | ex allenatore ' già a otto anni giocava col sorriso'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Le prime palle le scambiò con il maestro del suo paese: d'inverno era maestro di sci, d'estate istruttore di tennis. Finchè poi non arrivò nella nostra scuola tennis a, col suo storico maestro di Brunico Heribert Mayr. La prima volta che lo vidi a 8, vidi questo ragazzino coordinato, ma un bambino come tanti altri, che però aveva questi occhi così felici di giocare e questo grandeche ha mantenuto anche successivamente. Aveva già un grande piacere di giocare a tennis". Così ai microfoni di di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Andrea Spizzica, tecnico federale e uno dei primissimi allenatori di J, che ha seguito fino ai 14. "Uno sport che ha coltivato in Alto Adige, in zone che non sono cittadine. I bambini fanno tanti sport, lui ...