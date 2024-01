Sinner | è solo l’inizio | ecco perché è il campione che aspettavamo da mezzo secolo  Da Berrettini a Djokovic | l’elogio di tutti i big

Per Jannik Sinner la terza impresa contro Novak Djokovic in due mesi e poco più non ha solo il risvolto della finale degli Australian Open raggiunta ... (oasport)

Da un premio in denaro di 6.190 euro a quasi due milioni (per la precisione 1.933.403) di solo prize money dell'Australian Open, senza contare gli sponsor. He's done it! Jannik Sinner is the youngest ...Termina oggi la 22ª giornata di Serie A con il Monday Night tra Salernitana e Roma. Continuano, invece, gli ottavi di finale di Coppa d'Africa e si gioca anche in Liga. Di seguito la programmazione ...Jannik Sinner invece ci ha dato una grande lezione: se 48 anni fa Adriano Panatta era il simbolo della nostra Dolce Vita, ora lui ci ha rimessi sulla strada che dovremmo percorrere, ci ha dato ...